Mar de Ons ofrece un recorrido entre Vigo y Cangas para divisar el eclipse desde la ría

La naviera Mar de Ons se sumará al fenómeno del eclipse parcial previsto este miércoles, día 12 de agosto, proponiendo un servicio especial para seguirlo desde el mar. Las travesías en la ría de Vigo partirán desde Cangas y Vigo.

La iniciativa se enmarca en la programación astronómica diseñada por la compañía para el mes de agosto, que continuará al día siguiente con salidas nocturnas para observar las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo en aguas próximas al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Más concretamente, la programación incluye dos propuestas diferentes adaptadas a cada día. Por un lado, en la ría de Vigo el servicio saldrá de Cangas a las 18:30 horas y de Vigo a las 19:00 horas. En este recorrido, los asistentes contarán con una consumición incluida y con una sesión con DJ durante toda la navegación.

En cuanto a las perseidas, el jueves, 13 de agosto, Mar de Ons contará con una salida especial para observar las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo en aguas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, coincidiendo con la noche de mayor actividad prevista de esta lluvia de estrellas. La travesía partirá de Cangas a las 22:00 horas y de Vigo a las 23:00 horas y contará con una observación guiada a cargo de monitores Starlight.

Las diferentes experiencias tendrán una duración aproximada de dos horas y media y las reservas ya pueden realizarse a través de la página web oficial de la naviera: www.mardeons.com.

Según explicó Silvia Torres, responsable comercial de Mar de Ons, "el eclipse del próximo 12 de agosto supone una oportunidad única para presenciar este espectáculo astronómico excepcional desde el mar. Con estas dos salidas - incluyendo la del jueves 13- queremos facilitar su observación ofreciendo salidas desde los principales puertos de la ría de Vigo. Al tratarse de actividades con plazas limitadas, recomendamos realizar la reserva con antelación".

La realización de ambas actividades estará condicionada a la formación de un grupo mínimo de participantes, por lo que la naviera recuerda que podrían no desarrollarse en caso de no alcanzarse el aforo necesario.