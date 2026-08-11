Investigan una agresión a tres jóvenes en Baiona (Pontevedra): Empezaron a increparles por hablar francés

Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil - Archivo

Agentes de la Guardia Civil investigan en Baiona una agresión grupal perpetrada contra tres jóvenes. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes.

Según fuentes consultadas por Europa Press, un joven de 20 años denunció los hechos ante la Guardia Civil. Tal y como relató, se encontraba con dos amigos en una discoteca del municipio cuando comenzaron a meterse con ellos y a increparles por hablar francés, ya que algunos eran de nacionalidad francesa.

Tras lo anterior, decidieron salir del local y llamar a la madre de uno de ellos para que los fuese a recoger en las inmediaciones del parque de A Palma. En ese momento, ocho jóvenes los persiguieron hasta el vehículo y los agredieron, presentando lesiones leves el varón que puso la denuncia.

Por el momento, no ha habido personas detenidas y la Guardia Civil investiga los hechos y trata de identificar a los implicados.