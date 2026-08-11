Caballero alerta sobre el agua en Vigo: "Eiras presenta la peor situación de su historia"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, ha alertado sobre la situación que atraviesa el embalse de Eiras y la ha calificado como "la peor" de su historia.

El alcalde vigués aseguró que, de no haber construido el Concello de Vigo la nueva potabilizadora -la cual costó unos 25 millones de euros-, "solo tendríamos agua para tres meses y medio". Con todo, gracias a este mecanismo, la ciudad olívica estará cubierta para los próximos "cuatro meses y medio, cinco meses".

Pese a lo anterior, Caballero quiso dejar claro que la situación "es grave", exponiéndola por medio de un gráfico. "Estamos muy por debajo de 2011 y de 2017, y en ese año estuvimos a punto de quedarnos sin agua", remarcó.

El regidor olívico censuró a la Xunta de Galicia por haberle tachado, según él y alusión a aquellos años tan complicados, de "alarmista", al tiempo que "establecía en Cangas y en Moaña, que se abastecen en su mayor parte de Eiras, limitaciones de consumo".

En sus declaraciones de este martes, el alcalde de Vigo aseguró, por otro lado, que la reparación de las válvulas de la presa, por parte de la Xunta, no han sido efectivas, ya que también estarían "dando problemas". "Vigo tiene un consumo que, en agosto, puede llegar a los 1.250 litros por segundo", precisó el alcalde vigués. "Las válvulas solo garantizan 1.100 litros por segundo, por lo tanto, las tienen que reparar otra vez. Mientras Vigo gestionó la presa nunca hubo ningún problema. Cuando la cogió la Xunta válvulas astilladas, un año callados, una reparación que han hecho mal... ", concluyó.

Obras en Eiras

A este respecto, el Concello de Porriño anunció a sus ciudadanos que la presa procederá a dejar de suministrar agua con motivo de una actuación de mejora. Se realizará este jueves, entre las 08:00 horas y las 14:00 horas. Con todo, la vuelta a la normalidad no se producirá hasta la media tarde.

Desde el Consorcio instaron a los vecinos de O Porriño y Mos a ahorrar agua. Además, si fuera necesario, se estudiará el cierre de los polígonos afectados -A Granxa, As Gándaras y Veigadaña-.

La Xunta invertirá 2,3 millones de euros en la sustitución de las cuatro válvulas de toma de agua. Son las encargadas de regular el flujo de agua que se envía a la ETAP do Casal, como paso previo a su envío a más de 400.000 personas de Vigo, Cangas, Moaña, Redondela, Soutomaior, O Porriño, Mos, Salceda de Caselas y Vilaboa.

Por medio de esta intervención también se repararán las bases de hormigón y se renovará el cableado, entre otras mejoras.