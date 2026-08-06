O Porriño (Pontevedra) intensifica las medidas de ahorro de agua ante la situación de prealerta

El Concello de O Porriño ha intensificado este jueves las medidas de ahorro de agua puestas en marcha en las últimas semanas. Ante la escaseza de precipitaciones y altas temperaturas, el gobierno local ha pedido la colaboración de vecinos y empresas para un uso responsable del agua.

De esta forma, la corporación dirigida por Alejandro Lorenzo ha decidido incrementar el control para detectar usos inadecuados o captaciones ilegales, así como reducir las presiones de suministro en diversos sectores y realizar campañas específicas para la detección y reparación de fugas.

Además, el gobierno local ha dado la orden de limitar los riegos en parques, jardines o campos de fútbol, y ha solicitado a los grandes consumidores de agua del municipio que apliquen planes de reducción de consumo en sus instalaciones.

Desde el Concello, insisten en que la previsión y la concienciación son clave en las próximas semanas si no hay precipitaciones. Por eso, han solicitado la colaboración directa de empresas y vecinos para adoptar hábitos de uso responsable: limitar el riego de jardines privados, posponer el lavado innecesario de vehículos y evitar llenar las piscinas particulares.

"Las medidas adoptadas en situación de prealerta buscan anticiparse a un posible episodio de escasez más severo", han afirmado desde el gobierno local en nota de prensa. También ha informado que el Consorcio de Augas do Louro realizará un seguimiento de la evolución de los recursos hídricos.

En la misma línea ha actuado el Concello de Baiona, que esta misma semana ha prohibido el empleo de agua de red municipal para el riego de jardines, el llenado de piscinas o el lavado de coches particulares.

Consejos básicos para ahorrar agua