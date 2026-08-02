El Casco Vello Alto de Vigo, contra el uso de pirotecnia en el Cristo: "Hay bebés, mascotas y personas sensibles"

La Asociación Casco Vello Alto de Vigo ha emitido un comunicado para pedir a la organización de las fiestas del Cristo de la Victoria que evite el uso de pirotecnia en el paso por este entorno.

Lo ha hecho "desde el máximo respeto a la libertad religiosa, a las tradiciones de nuestra ciudad y al sentimiento de quienes acompañan con fe y devoción esta emblemática procesión". Con todo, han hecho un llamamiento "a la empatía y a la convivencia" en las calles de este barrio, solicitando que se evite el uso de bombas de palenque, petardos y fuegos de artificio.

Lo anterior, han dicho, porque en el lugar conviven bebés "recién nacidos" cuyo descanso se ve "fuertemente alterado" por las detonaciones. También por la necesidad de cuidar a las mascotas, que sufren episodios de "pánico, estrés extremo, e hiperventilación" y, por último, por las personas sensibles o enfermas.

"Creemos que la fe, la tradición y la solemnidad de la celebración pueden lucir con todo su esplendor sin necesidad de pirotecnia ruidosa", han concluido.