Baiona (Pontevedra) vuelve a prohibir el baño en tres de sus arenales por contaminación microbiológica

Como ya ocurrió a mediados de este mes de julio en A Ladeira y Santa Marta, Baiona ha prohibido el baño en estos dos arenales. También ha sumado en esta ocasión la playa de Ribeira. La problemática se centra en un episodio de contaminación microbiológica, que ha sido desvelado tras unas analíticas enmarcadas dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta de Galicia.

Debido a lo anterior, el Concello ha procedido al izado de la bandera roja y a la prohibición temporal del baño en estos tres arenales hasta que las nuevas analíticas confirmen que el agua vuelve a reunir las condiciones sanitarias exigidas. El Consistorio baionés ha precisado, no obstante, que "este tipo de episodios pueden producirse de forma puntual y las medidas adoptadas responden al protocolo previsto para estos casos".

El Concello de Baiona, en coordinación con la empresa concesionaria del Servicio Integral del Agua, GESTAGUA, y Aguas de Galicia, ha iniciado una investigación para determinar el posible origen de esta incidencia, procediendo a revisar las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento y analizando todas las posibles causas.

Entre los motivos barajados figura una posible aportación de aguas procedentes del río Miñor hacia el arenal de A Ladeira, así como la influencia que las intensas lluvias registradas durante el pasado fin de semana hubieran podido tener sobre la calidad microbiológica del agua.

Ya se han solicitado nuevos muestreos y analíticas con el fin de comprobar la evolución de los parámetros microbiológicos y levantar las restricciones tan pronto como los resultados acrediten nuevamente la aptitud de las aguas para el baño -como ocurrió recientemente-.