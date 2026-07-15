Un hombre, trasladado al hospital tras incendiarse una vivienda en A Guarda (Pontevedra)

Un hombre ha sido evacuado al hospital tras resultar afectado por un incendio registrado este miércoles en una vivienda de dos plantas situada en el lugar de Castro, en la parroquia de Salcidos, en A Guarda.

Varios particulares alertaron al 112 Galicia alrededor de las 14:30 horas al observar que ardía la fachada del inmueble y advertir de que podía haber una persona en su interior.

El centro de emergencias movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, así como a los Bomberos do Baixo Miño, el GES de A Guarda, la Guardia Civil y la Policía Local.

A su llegada, los equipos confirmaron que había un hombre afectado, que fue trasladado en ambulancia al hospital de referencia.

Las llamas dañaron la cocina, la puerta de entrada y varios bienes del interior de la vivienda.