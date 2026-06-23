En libertad el vecino de Cangas (Pontevedra) acusado de agredir a otro con un machete

El vecino de Cangas detenido este lunes por agredir, presuntamente, a otro con un machete y en el contexto de una riña familiar ha quedado en libertad. Así lo decretó la jueza de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Cangas, en funciones de guardia. Con todo, se le investiga por un delito de lesiones.

La Policía Local procedió este lunes a la detención del hombre en Cangas tras, presuntamente, agredir este con un machete a otro hombre, supuestamente en el contexto de una pelea por el cuidado de un familiar de avanzada edad.

Según pudo saber Europa Press, los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en el barrio de A Madalena. El 112 recibió la alerta y movilizó a su vez al 061, que atendió a la víctima, con heridas visibles en la cabeza y en extremidades.

Fue la Policía Local quien detuvo al presunto agresor, a quien localizaron ya al llegar al lugar. En el interior de la propiedad se encontró un machete con el que, supuestamente, se habría llevado a cabo la agresión.