Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo.

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo. @Aplcoruna

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En libertad el vecino de Cangas (Pontevedra) acusado de agredir a otro con un machete

La agresión se habría producido, presuntamente, en el marco de una riña familiar por el cuidado de un mayor

Más información: Detenido en Cangas (Pontevedra) por agredir a otro hombre con un machete

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El vecino de Cangas detenido este lunes por agredir, presuntamente, a otro con un machete y en el contexto de una riña familiar ha quedado en libertad. Así lo decretó la jueza de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Cangas, en funciones de guardia. Con todo, se le investiga por un delito de lesiones.

Imagen del acusado durante el juicio de este martes.

La Policía Local procedió este lunes a la detención del hombre en Cangas tras, presuntamente, agredir este con un machete a otro hombre, supuestamente en el contexto de una pelea por el cuidado de un familiar de avanzada edad.

Según pudo saber Europa Press, los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en el barrio de A Madalena. El 112 recibió la alerta y movilizó a su vez al 061, que atendió a la víctima, con heridas visibles en la cabeza y en extremidades.

Fue la Policía Local quien detuvo al presunto agresor, a quien localizaron ya al llegar al lugar. En el interior de la propiedad se encontró un machete con el que, supuestamente, se habría llevado a cabo la agresión.