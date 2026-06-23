El BNG pone el grito en el cielo por la vivienda en Vigo: "Emergencia habitacional"

El BNG de Vigo ha puesto el grito en el cielo por la situación de la vivienda en la ciudad olívica, que ha calificado de "emergencia habitacional". En este sentido, ha acusado a las instituciones competentes de "inacción", criticando el hecho de que, según sus palabras, el gobierno local haya adoptado este martes "la primera medida concreta y directa" en este ámbito -con la adjudicación de la construcción de 27 viviendas en Esturáns- mientras que el gobierno gallego "se limita a hacer selfies propagandísticos" en Navia.

En un comunicado recogido por Europa Press, el grupo municipal nacionalista ha señalado que la construcción de esas "apenas 27 viviendas" en Esturáns, después de que el alcalde prometiera 6.000 viviendas públicas, pone de manifiesto la ausencia de política municipal en este ámbito. "Pasaron más de 19 años desde que el entonces candidato Caballero prometió que en 4 años iba a hacer 6.000 viviendas protegidas. Tardó casi 7.000 días en contratar la construcción de las primeras 27", ha ironizado el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas.

Asimismo, los nacionalistas han afeado al gobierno local su falta de iniciativa pese a acumular 200 millones de euros en remanentes y haber dejado sin ejecutar 150 millones del presupuesto solo del año pasado.

La acción de la Xunta, "totalmente insuficiente" según el BNG

Por otra parte, también han acusado a la Xunta de "limitarse a hacer selfies propagandísticos cada semana con las mismas viviendas" de Navia.

El BNG ha trasladado que estas actuaciones son "totalmente insuficientes" ante la "grave situación" que padece Vigo en materia de vivienda, con precios del alquiler que subieron más de un 50% en los últimos años y con viviendas turísticas que multiplican por siete en número a las destinadas a alquiler permanente.

Por todo ello, los nacionalistas han reiterado su propuesta de movilizar de inmediato recursos municipales para aumentar la oferta de vivienda pública, poniendo en marcha un plan de choque dotado con 40 millones de euros para disponer de 250 viviendas antes de que acabe el año.