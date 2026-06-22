La playa de Santa Marta, en Baiona (Pontevedra), vuelve a ser apta para el baño tras un vertido que afectó al arenal

Baiona recupera la normalidad en uno de sus arenales, el de Santa Marta, tras sufrir un vertido el pasado jueves que arrojó la presencia de la bacteria E. coli. Ahora, tras las revisiones pertinentes y solucionarse el problema del vertido, la playa vuelve a ser segura para el baño.

Así lo ha confirmado el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, tras la analítica efectuada este lunes, que ya arrojó valores normales.

Según ha explicado el mandatario local el vertido se produjo a causa de la obstrucción de un tubo de saneamiento, por lo que se desaconsejó el baño durante el fin de semana.

Con todo, este lunes se ha realizado una nueva analítica, arrojando unos buenos resultados, por lo que el baño se podrá realizar con normalidad.