Detenido en Cangas (Pontevedra) por agredir a otro hombre con un machete

Un hombre ha sido detenido este lunes en Cangas por, presuntamente, agredir a otro con un machete. Según ha trascendido, la agresión se produjo en el marco de una pelea por el cuidado de un familiar de avanzada edad.

Según ha podido saber Europa Press, los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en el barrio de A Madalena. El 112 recibió la alerta y movilizó a su vez al 061, que atendió a la víctima, que presentaba heridas visibles en la cabeza y en las extremidades.

Fue la Policía Local quien detuvo al presunto agresor, a quien localizaron ya al llegar al lugar. En el interior de la propiedad se encontró un machete con el que, supuestamente, se habría llevado a cabo la agresión.

La Guardia Civil ha confirmado que el detenido, vecino de Cangas, permanece arrestado en el cuartel de Cangas y presumiblemente pasará mañana a disposición judicial.