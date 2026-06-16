Publicada la lista definitiva de admitidos en las escuelas infantiles del Concello de Vigo

El Concello de Vigo acaba de publicar en la página https://escolas.vigo.org/ la lista definitiva con las niñas y niños admitidos en las escuelas infantiles que forman parte de la red municipal.

Mañana miércoles, día 17 de junio, arrancará el periodo oficial de matrícula, el cual se extenderá hasta el día 26. Con todo, a partir del día 1 de septiembre se abrirá un plazo extraordinario para la adjudicación de las plazas que quedaron vacantes.

Según fuentes municipales, el Concello de Vigo, que integra nueve escuelas infantiles, ofertó 438 plazas de las que se ocuparon 374, quedando 29 vacantes en el turno de mañana y 35 en el de tarde.

Las escuelas infantiles de Vigo, así como el servicio de comedor que ofrecen, son gratuitas para las familias. Se destina un presupuesto de 2,8 millones de euros a este apartado educativo. Las clases comenzarán el próximo 4 de septiembre.