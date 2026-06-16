Condenado a cuatro años de cárcel al autor de varios robos a locales de O Porriño (Pontevedra)

Ratificada la pena de cuatro años y un día de prisión para el acusado de varios robos con fuerza en establecimientos de O Porriño (Pontevedra). El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado un recurso y, en consecuencia, valida una sentencia de abril de la Audiencia Provincial.

En concreto, la resolución de la Audiencia considera probado que el acusado participó en robos a tres negocios de la localidad —un restaurante, una cafetería y una peluquería— y lo condena como autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, con la agravante de reincidencia.

Europa Press recuerda que el acusado quedaba así absuelto, asimismo, de robo con fuerza en una clínica de la misma localidad.

La defensa del hombre alegaba en su recurso que existía un error en la valoración probatoria y que no había base suficiente para identificar a su representado. El TSXG, sin embargo, destaca el análisis del tribunal con "escrupuloso respeto a la presunción de inocencia" e incide en que se le absuelve de uno de los delitos "a pesar de los indicios concurrentes" al no poder considerar "concluyente" la prueba".

De esta forma, valida el fallo de la Audiencia al concluir que "existe prueba suficiente y de carácter incriminatorio", habiendo sido esta "obtenida con respeto de las garantías del derecho de defensa" y haber sido valorada "de forma racional" por el tribunal que previamente analizó el caso.