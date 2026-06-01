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Rescatan el cuerpo sin vida de una persona en el mar frente a una zona rocosa de Baiona (Pontevedra)
El cuerpo fue localizado este domingo por la tarde en la parroquia de Baredo y trasladado por el helicóptero Pesca I al Hospital Álvaro Cunqueiro
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Una persona ha sido rescatada sin vida este domingo en el mar de Baiona, frente a una zona rocosa de la parroquia de Baredo, según ha informado el 112 Galicia.
El aviso se produjo pasadas las 19:15 horas, cuando la Guardia Civil comunicó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias la localización de un cuerpo flotando en el agua y solicitó la colaboración de otros servicios para proceder a su recuperación.
Hasta el lugar fueron movilizados Salvamento Marítimo, la Guardia Costera gallega, el GES de Val Miñor y la Policía Local de Baiona. También fueron informados los Bomberos de O Porriño y los voluntarios de Protección Civil de Val Miñor. Finalmente, el helicóptero Pesca I, dependiente de la Guardia Costera, se encargó del rescate del cuerpo y de su traslado al Hospital Álvaro Cunqueiro.
La Policía y el médico forense trabajan ahora para esclarecer las circunstancias del suceso.