Decenas de personas se manifiestan en Vigo ante la "asfixia" del pequeño negocio: "El autónomo se muere"

Casi un centenar de personas se han concentrado este domingo para denunciar la "asfixia" económica que sufren los autónomos. La manifestación ha sido convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, que busca consolidar un frente común por los pequeños negocios en toda España.

En Vigo, la marcha ha partido pasadas las 11:00 horas de la Avenida de Castelao, a la altura de Los Volcanes. Sobre 80 autónomos han visibilizado la "incertidumbre económica" que sufren, que "afecta de forma directa a la viabilidad de los pequeños comercios y, por extensión, al empleo de todo el país".

"España, escoita, esta é a nosa loita" o "autónomos, unidos, xamais serán vencidos" han sido algunas de las proclamas coreadas durante la manifestación. Así, se han unido a las protestas que han sucedido en 22 provincias del Estado, en las que han denunciado asfixia fiscal, incremento burocrático e incertidumbre económica.

"Volver a las calles de manera continuada es el reflejo de un descontento muy profundo", recalcan los autónomos en un comunicado. La marcha ha continuado por Tomás Paredes, Paulino Freire y la rotonda de Bouzas. Ha terminado en la Alameda de Eduardo Cabello de Bouzas.