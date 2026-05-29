Las Fuerzas Armadas toman Samil: Felipe VI pasa revista a la flota de la Armada en Vigo

Las Fuerzas Armadas españolas toman la playa de Samil, en Vigo. El rey Felipe VI ha pasado revista a los buques de la Armada este viernes, en el marco de los actos centrales con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que se celebran este año en la ciudad olívica.

Tras días de ensayos y diversas exhibiciones en diversos puntos de la urbe gallega, las Fuerzas Armadas han trasladado sus actos a la playa de Samil este viernes. La Revista Naval, que contado con la presencia del rey Felipe VI

Los buques de la Armada han desfilado por la Ría de Vigo. Los vecinos de la ciudad han podido observar la embarcación más grande de la Armada, el buque portaaviones y de asalto anfibio "Juan Carlos I", que ha estado acompañado de las fragatas "Blas de Lezo", "Almirante Juan de Borbón" y "Reina Sofía".

Abel Caballero y el Rey Felipe VI

El buque hidrográfico "Malaspina", el anfibio "Castilla" y las embarcaciones de la Guardia Civil "Duque de Ahumada" y "Río Luna" también han estado presentes en el litoral olívico, con las Islas Cíes de fondo. La Revista Naval es un acto de saludo y formación en el mar.

Acto de este viernes en Samil

Desde las 17:15 horas, tiene lugar la Exhibición Dinámica, con diversas unidades de la flota y aeronaves como helicópteros y aviones patrulla y rescate. La duración estimada de esta actividad es de una hora y 31 minutos.

En primer lugar, los Reyes y todos los curiosos que se han acercado al arenal vigués han disfrutado de una demostración acrobática a cargo de PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire). Han simulado la localización de un explosivo con perro DEX, la captura del enemigo con un canino SyC y han trabajado con el Robot AVENGER (EOD). A continuación, han reproducido el rescate y la extracción de víctimas en el mar, así como el abordaje de un buque y la captura del enemigo en playa.

Estos actos son previos gran desfile militar de este sábado con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Este partirá de la pista de automodelismo hasta el parking del complejo deportivo. También estará presidido por Felipe VI.