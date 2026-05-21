El detenido en As Neves (Pontevedra) ya había cumplido una condena por una anterior agresión a su expareja

La Guardia Civil ha confirmado que el hombre de 53 años detenido por intentar matar con un cuchillo a su expareja en As Neves (Pontevedra) había salido recientemente de prisión. Había cumplido una condena por una agresión anterior a la misma mujer.

Según informa Europa Press, el investigado salió hace unos días de la cárcel y, este miércoles por la mañana, tras deshacerse del dispositivo telemático de control (pulsera 'Cometa'), se presentó en casa de su expareja y la atacó con un cuchillo.

La hija de ambos se interpuso y resultó con heridas leves, pero logró evitar que la matase. El hombre huyó, pero la Guardia Civil se puso en marcha de inmediato para encontrarlo, ya que la pulsera telemática había emitido una alarma al ser manipulada.

Así, se desplegó un dispositivo de búsqueda, con participación de medios aéreos. El hombre fue finalmente localizado esa misma noche, en las inmediaciones del domicilio de la víctima. El sospechoso había vuelto al domicilio de su expareja, donde ella no estaba, y causó daños en la vivienda y en dos vehículos.

Rápida intervención

En declaraciones remitidas a los medios, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha felicitado a la Guardia Civil por su rápida intervención. Ha señalado que la detención del varón "devuelve la tranquilidad a una familia y a todo su entorno".

Asimismo, ha subrayado que la Subdelegación gestionó un recurso de alojamiento temporal para la víctima, en colaboración con la red asistencial de la Xunta de Galicia. Por esta razón, la mujer no estaba en la vivienda cuando el agresor acudió por segunda vez.

Tras agradecer también la colaboración del Concello das Neves, Abel Losada ha trasladado su confianza en que el detenido "vuelva a ingresar en prisión". "Finalmente, quiero enviar un mensaje de cariño y afecto a la mujer y a su hija, que como se sabe, resultó herida defendiendo a su madre", ha finalizado.

Fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade han confirmado a Europa Press que "tanto la víctima como sus hijas están siendo atendidas y protegidas en un centro específico para víctimas de violencia de género dependiente de la Consellería en Vigo".