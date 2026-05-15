Caballero acusa a la Diputación de Pontevedra de "retrasar" las obras de Rosalía de Castro y Doctor Carracido

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado a la Diputación de Pontevedra de mantener pendiente la firma del convenio necesario para iniciar las obras de humanización de Rosalía de Castro y Doctor Carracido.

El regidor vigués ha respondido así a las declaraciones de la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, a quien ha reprochado que asegurase que no existe actualmente ningún convenio pendiente de firma.

"Siguen mintiendo. Cuando dice que no tiene en este momento ningún convenio pendiente de firma, sí que lo tiene", ha afirmado Caballero, que ha insistido en que el Concello lleva "casi un año esperando" por la tramitación de estos proyectos.

El alcalde ha explicado que en abril de 2025 el Concello de Vigo remitió a la Diputación de Pontevedra una propuesta de convenio para cofinanciar actuaciones consideradas de "gran interés". Posteriormente, en julio de ese mismo año, el gobierno local solicitó que se iniciase con urgencia la tramitación del proyecto de Rosalía de Castro.

Según Caballero, a día de hoy la Diputación "no ha dado ningún paso" para aprobar la subvención correspondiente a las obras de Rosalía de Castro y Doctor Carracido durante el presente año y ha criticado el reparto de fondos por parte de la institución provincial ya que, según ha sostenido, el dinero que recibe Vigo procede, en gran medida, de la propia ciudad: "Gracias a Vigo, la Diputación obtiene 85 millones de euros al año y nos da cinco", ha reiterado.

Caballero ha calificado de "tomadura de pelo" esta situación y ha acusado directamente a la Diputación de estar retrasando el inicio de las obras. "No podemos empezar porque ellos, la Diputación, lo están retrasando", ha sentenciado.

"Tergiversar e intoxicar"

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha respondido acusando a Caballero de "tergiversar e intoxicar" en relación con los convenios pendientes entre ambas administraciones y le ha reprochado que, desde que la Diputación propuso un convenio bilateral para construir el campo de béisbol de As Plantas y actuar en el pabellón de Cabral, las instalaciones del club de remo Virxe da Guía y el auditorio del centro social de Beade, haya sido "incapaz de comprometerse" con los clubes y vecinos afectados.

"Lo tiene muy fácil. Solo tiene que decirle que sí a la Diputación de Pontevedra", ha afirmado.

Sánchez ha negado que exista un convenio definitivo pendiente de firma para las obras de Rosalía de Castro y Doctor Carracido y ha explicado que los documentos intercambiados entre Diputación y Concello en 2025 son "propuestas sin cerrar y con errores", hasta el punto de que el pasado 30 de abril la institución provincial tuvo que remitir al Gobierno local una comunicación técnica para subsanar cuantías y otros detalles.

"Abel Caballero debería saberlo. O lo sabe y miente, o no se entiende con sus concejales. O ignora, o miente. No sé cuál es más grave de las dos", ha señalado la vicepresidenta provincial.

Además, ha rechazado que la Diputación esté bloqueando el inicio de las obras y ha recordado que la tramitación de ambas actuaciones es municipal y se ejecutaría en suelo municipal, por lo que el Concello "no necesita nada de la Diputación para arrancar".

Como ejemplo ha citado la piscina de Teis, cuyo convenio se firmó con la tramitación ya iniciada e incluso con las obras empezadas.

Sánchez ha acusado además a Caballero de intentar "tensar la cuerda" para que la Diputación deje de invertir en Vigo, algo que ha descartado, y ha reivindicado los "47 millones comprometidos" en la ciudad desde que ocupa la vicepresidencia.