Vigo avanza en la rehabilitación energética de viviendas en distintos barrios de la ciudad Concello de Vigo

El Concello de Vigo avanza en la ejecución de las actuaciones relativas al 'Programa de axudas para a rehabilitación de vivendas e mellora da eficiencia enerxética' llevadas a cabo en distintos barrios de la ciudad .

Este jueves, el alcalde de Vigo, Abel Caballero visitó varios de los inmuebles en los que se han llevado a cabo obras de mejora, concretamente 12 viviendas situadas en los números 1 y 8 de Santa Clara, donde se han realizado trabajos de rehabilitación con una inversión total de 193.000 euros y una subvención de 129.710 euros.

En el caso del edificio de Santa Clara 1, se actuó en 6 viviendas con un presupuesto de 93.621 euros y una ayuda de 58.572 euros, lo que supone el 62,6% del coste. En Santa Clara 8, también con 6 viviendas, la inversión fue de 100.145 euros y la subvención ascendió a 71.137 euros, equivalente al 71%.

Las obras incluyeron la renovación de fachadas y la sustitución de cubiertas, con retirada de amianto, además de otras actuaciones orientadas a la mejora de la eficiencia energética mediante aislamiento e instalaciones de calefacción.

El programa, dotado con 6,4 millones de euros de fondos europeos, se desarrolla en 12 ámbitos de la ciudad, entre los que se encuentran Coia, San Roque, Casco Vello, Bouzas, Casas de Santa Clara, Beiramar, San Pablo, A Salgueira, O Gorxal y el ámbito discontinuo de Alcalde Lavadores-Canicouva-Escolas Públicas.

Según los datos facilitados por el Concello, ya se han rehabilitado más de 400 viviendas en la ciudad y actualmente se están ejecutando actuaciones en seis edificios de Coia, que suman 159 viviendas. El gobierno local señala que el objetivo del programa es alcanzar la ejecución de la totalidad de los proyectos presentados y superar el 90% de los fondos disponibles.