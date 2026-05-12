El Juzgado de O Porriño investiga la "estafa perfecta": Usaron técnicas de ingeniería social para simular ser una entidad bancaria

Un hombre, natural de Barcelona, ha sido detenido por la Guardia Civil de Pontevedra por un presunto delito de estafa, tras hacerse con 137.000 euros. En el mismo marco también se investigan otras cuatro personas. Los estafadores se habrían hecho pasar por una entidad bancaria.

Los hechos se remontan al 30 de octubre, momento en el que la directora financiera de una compañía denunció los hechos, explicando que había recibido un mensaje de texto que simulaba proceder de su entidad bancaria, integrado en el propio hilo de comunicaciones legítimas del banco. En dicho mensaje se le informaba de una supuesta transferencia no autorizada y se le facilitaba un número de contacto para anularla.

Al realizar la llamada y según recogió Europa Press, los autores emplearon servicios de voz IP contratados en el extranjero, se hicieron pasar por representantes de la entidad bancaria y, mediante técnicas de ingeniería social, lograron que la víctima instalase un programa de acceso remoto y operase su banca electrónica, ejecutando transferencias fraudulentas por un total de 137.000 euros.

Los fondos fueron distribuidos entre distintas cuentas bancarias. Ante el riesgo de dispersión de estos, se actuó de forma inmediata solicitando al Tribunal competente el bloqueo cautelar de las cuentas, lográndose recuperar aproximadamente 69.000 euros de los 137.000 defraudados.

La investigación se centró en el análisis de diferentes datos técnicos, en base a los indicios obtenidos, se procedió a la detención de un barcelonés como presunto autor de los hechos, así como se investigó a otros cuatro, como titulares de las cuentas receptoras conocidos como mulas bancarias.

Los hechos han sido puestos en conocimiento del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 2 de O Porriño.