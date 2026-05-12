Detenido un trabajador de una residencia de mayores de Vigo por robar 2.000 euros en joyas a una anciana

La Policía Nacional de Vigo ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo a una anciana usuaria de 92 años de edad. El individuo se apoderó, presuntamente, de joyas de la nonagenaria.

Según han informado fuentes policiales recogidas por Europa Press, los hechos se remontan al pasado 23 de abril, cuando un hombre denunció la desaparición de una cadena y un colgante de oro valorados en más de 2.000 euros y que pertenecían a su madre, que reside en un centro asistencial de la urbe olívica.

Las investigaciones policiales permitieron localizar las joyas robadas en dos establecimientos de compraventa. Ambas piezas habían sido entregadas por un trabajador de la residencia de mayores. Además, la Policía también comprobó que el investigado había vendido otras piezas de oro en otras cinco transacciones realizadas en negocios de compraventa, por lo que la investigación sigue abierta para determinar la procedencia de esas joyas.

El hombre fue detenido por los presuntos delitos de hurto y estafa, y fue puesto a disposición judicial. La actuación fue llevada a cabo por agentes del grupo operativo de UDEV-Robos de la Policía Judicial de la Comisaría de Vigo.

La Policía ha recordado algunas medidas de prevención para evitar este tipo de robos, y recomienda que las joyas y objetos de especial valor "se mantengan correctamente guardados, preferiblemente en lugares seguros y no accesibles al público". Asimismo, es aconsejable que cada pieza esté debidamente identificada, mediante una descripción detallada y fotografía actualizada, lo que facilita su localización en caso de sustracción.

"Además si algún residente, familiar o trabajador detecta la desaparición de objetos personales o cualquier indicio de actividad delictiva, es clave denunciarlo cuanto antes para su localización y evitar que otras personas puedan resultar perjudicadas", ha añadido la Policía.