Caballero asegura que Vigo contará con el octavo juzgado de instrucción en junio

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este martes que la ciudad olívica contará de nuevo a partir de junio con el octavo juzgado de instrucción.

En un audio enviado a Europa Press, el regidor ha dicho que el mes que viene se aprobará el Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales, que incluye el restablecimiento de dicho juzgado en Vigo.

Abel Caballero ha subrayado que así se lo ha trasladado el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, "con el que estuvo en Madrid". El Real Decreto incluirá, además, tres plazas en la sección civil de la ciudad, ha añadido.