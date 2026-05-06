La Xunta sobre el centro de mayores Atalaia: "Las obras son competencia del Concello de Vigo"

La conselleira de Política Social, Fabiola García, afirma que es el Concello de Vigo el que tiene que arreglar el centro de mayores Atalaia por ser un inmueble de titularidad municipal. "No podemos hacer nosotros las obras", asegura.

La diputada del BNG Carmela González Iglesias ha denunciado ante Europa Press el "deterioro" de las ventanas de un edificio con más de 40 años, "sin las mínimas condiciones de habitabilidad", en el que los mayores pasan frío en invierno.

Al respecto, la conselleira ha asegurado que la Xunta ya se ha dirigido al Ayuntamiento de Vigo, como propietario del inmueble, para pedir que haga estas obras, "que son estructurales y muy necesarias", pero no han tenido respuesta.

Apunta que son "obras de gran calado" por lo que la Xunta no tiene "competencia en un edificio de titularidad ajena", pues la Xunta solo cuenta con la cesión desde el año 2007. Señala que el Gobierno gallego se puede encargar de gastos de mantenimiento ordinario, pero no de una reforma así.

La diputada nacionalista ha pedido a la conselleira que "mañana mismo dé orden de cambiar las ventanas" y que la Xunta haga esas obras, con base en el acuerdo de cesión, y luego "equilibre la cuenta" con el Ayuntamiento de Vigo.