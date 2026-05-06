O Porriño (Pontevedra) prepara un 'reality' de piedra: Se tallarán esculturas en directo

O Porriño quiere reivindicar su identidad de la mano de la piedra, un elemento fundamental en esta tierra que, además, ha tenido en Antonio Palacios, arquitecto oriundo de la zona, un referente.

Por lo anterior, el Concello pondrá en marcha dos eventos artísticos para el próximo mes de junio. Se trata, por un lado, de la primera edición del Certame de Talla en Pedra "Antonio Palacios escríbese en pedra" y, por el otro, del tercer concurso de pintura "Pintando a Palacios".

El primero, centrado en la escultura, tendrá lugar los días 6 y 7 de junio. Lo impulsará el Consistorio de la mano del IES Ribeira do Louro, y buscará reivindicar la piedra como elemento esencial de la identidad cultural y constructiva de Galicia. También poner en valor los oficios tradicionales vinculados a la cantería.

Habrá un total de 15 participantes, profesionales y aficionados, mayores de edad. Serán seleccionados para crear, en vivo, una obra de piedra natural inspirada en Palacios. La organización facilitará el bloque de granito, que tendrá que ser transformado a lo largo de dos jornadas intensivas.

El público podrá asistir en directo a este espectáculo "pouco habitual", dicen desde el Concello de O Porriño, "a evolución dunha escultura dende un bloque de pedra espido ata unha obra artística rematada, observando cada fase do traballo dos canteiros e escultores".

El jurado valorará aspectos como la calidad técnica, la creatividad, o la adecuación a la temática. Elegirá al primer clasificado, que se llevará una dotación de 1.500 euros.

Pintura rápida

Paralelamente, el próximo 13 de junio tendrá lugar el tercer Concurso de Pintura Rápida "Pintando a Palacios", una cita ya consolidada que convertirá el casco urbano en un museo al aire libre. Están llamados a participar todos aquellos artistas que quieran captar la esencia arquitectónica y patrimonial de la villa.

Habrá cuatro categorías: Adultos, mocidade, alevín e infantil. En la categoría absoluta los vencedores se llevarán 1.500 euros.

Alejandro Lorenzo, alcalde de O Porriño, puso en valor estas iniciativas para ensalzar la figura de Palacios como "unha das grandes figuras que marcaron a identidade do noso concello e merece ser lembrado e recoñecido como corresponde".