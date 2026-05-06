El pleno de Vigo ampliará en más de 15 millones el presupuesto municipal pese a la oposición de PP y BNG

El pleno municipal de Vigo ha aprobado definitivamente una modificación de crédito por una suma de 15,6 millones de euros. La medida, con cargo a remanente para rematar obras y otras actuaciones, ha contado este miércoles con los votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y BNG.

Según informa Europa Press, el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha sido el encargado de defender esta modificación de crédito. Así, ha asegurado que la propuesta de destino de estos fondos es "para gobernar para toda la ciudad".

La modificación de crédito servirá para sufragar el remate de obras (o la certificación final de obra) de actuaciones como las humanizaciones de Lepanto, Pablo Iglesias, Serafín Avendaño y de Pintor Lugrís, la renovación del Parque Camilo José Cela, las rampas de Pintor Colmeiro, la cubrición de la pista deportiva de Zamáns o la reforma de la plaza Fernando Elorrieta Rey.

Asimismo, se destinarán diversas cantidades para nuevas actuaciones, como la adquisición de la estatua de Iago Aspas (300.000 euros), la celebración de los European Police and Fire Games (300.000 euros), la adquisición de báculos y placas identificativas de calles (500.000 euros) o las mejoras en centros de asociaciones de vecinos (350.000 euros).

Por otro lado, se destinarán casi 26.000 euros al desarrollo de una aplicación informática para la gestión de los parques de bomberos y 1,38 millones a la celebración de una exposición interactiva sobre Julio Verne.

También habrá presupuesto para atender al incremento de gasto en el contrato de gestión de la Escuela Infantil de Bembrive (80.000 euros), el contrato del SAF (1,17 millones), la reparación del muro de cierre del complejo romano de Toralla (223.000 euros) o para ampliar el dinero destinado a los conciertos de verano en Castrelos (1,2 millones), entre otras actuaciones.

Por otra parte, Jaime Aneiros, ha insistido en que no se ha aceptado ninguna de las enmiendas de los grupos de la oposición porque eran "ilegales". El edil socialista ha defendido que las actuaciones propuestas con cargo a estos fondos son fruto de un "diálogo constante con toda la ciudad".

PP de Vigo: "No se escucha, se impone"

La portavoz municipal del PP, Luisa Sánchez, ha lamentado que el gobierno de Abel Caballero haya perdido la oportunidad de centrar la inversión en las necesidades más importantes de los vigueses, empezando por el acceso a la vivienda. Al respecto, ha afeado que en casi 19 años de gobierno, no haya construido ninguna vivienda pública.

También ha incidido en que gran parte de la modificación de crédito es necesaria para rematar obras ya iniciadas, lo que evidencia que el gobierno vigués "no planifica y no controla". Así, ha censurado que el Concello "ejecuta lo mínimo, genera remanente y pasa la pelota al año siguiente".

"Cada semana es un anuncio, cada mes un titular, y el resultado es cero", ha constatado, así como ha señalado que el gobierno local no ha aceptado las enmiendas, algo que "no es novedad". "Aquí no se escucha, se impone", ha aseverado.

BNG: "Se promete y no se ejecuta"

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, también ha criticado que el gobierno local no haya atendido ni las enmiendas de los grupos ni las alegaciones planteadas por entidades vecinales, y que, pese a las "inmensas necesidades" de la ciudad, insiste en "no atenderlas".

El edil nacionalista también ha constatado que "se recauda más que nunca, se promete, se presupuesta y luego no se ejecuta", o se ejecuta tarde. Como ejemplo, ha puesto el aparcamiento de Matamá, cuyas obras acaban de empezar y fueron anunciadas "en 2022".

Igualmente, se ha referido a la modificación de crédito de 72 millones de euros aprobada en septiembre de 2025, recordando que, al final de ese ejercicio, se habían ejecutado "cero euros" de ese presupuesto adicional.

Finalmente, ha afeado al grupo socialista que hace "lo mismo" que el PP en el Parlamento de Galicia, imponer el "rodillo" y rechazar enmiendas y alegaciones. Igrexas ha recordado que el diputado y también concejal vigués Carlos López Font censura en Santiago esa actitud, que luego se repite en el gobierno de Vigo. "Es un claro ejemplo de coherencia", ha ironizado.