La Guardia Civil salva la vida a una mujer de 56 años en O Porriño (Pontevedra)

Agentes de la Guardia Civil han conseguido reanimar a una mujer de 56 años que se encontraba indispuesta en su vivienda en O Porriño.

Tal y como relatan en un comunicado remitido a Europa Press, los hechos ocurrieron a las 09:30 horas de este martes, fue requerida su intervención por una mujer, vecina del Polígono Torneiros, que alertaba de que su madre, de 56 años, no podía respirar y se encontraba caída en el suelo de su vivienda.

Personados en el domicilio, los agentes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al comprobar que la mujer carecía de pulso y no respiraba. Gracias a su rápida intervención, lograron mantenerla con vida hasta la llegada de los servicios sanitarios a las 09:55 horas.

A su llegada, los equipos médicos continuaron con las maniobras de reanimación hasta conseguir estabilizar a la paciente, que posteriormente fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ya con pulso.