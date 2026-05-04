Proponen convertir Alfageme, en Vigo, en un centro vivo de memoria industrial y cultura del mar

Beiramar da Xente plantea convertir la nave histórica de Alfageme en un centro de interpretación activo de la industria del mar, con memoria obrera, archivo y usos culturales vivos vinculados al barrio y a la historia industrial de Vigo.

La propuesta del colectivo pasa por que las propias extrabajadoras y extrabajadores formen parte del relato del espacio, no como un problema pendiente de resolver, sino como protagonistas de una memoria colectiva ligada a la conserva, al frío, al trabajo fabril y a la identidad de Beiramar.

La plataforma sitúa esta alternativa en el debate abierto tras el anuncio de compra de Alfageme por veinte millones de euros por parte de un grupo de promotores, con la previsión de desarrollar 240 viviendas.

Beiramar da Xente advierte de que la operación tiene definido el negocio residencial, pero no el interés público: se conocen el número de viviendas, las alturas, la volumetría y el precio de compra, mientras que la función de la nave histórica, su modelo de gestión, su financiación y sus garantías de continuidad siguen sin concretarse. Por eso, el colectivo reclama que no se cierre ninguna operación urbanística sin un plan público previo, vinculante y financiado.

También alertan de que el pago de la deuda pendiente con 119 extrabajadoras y extrabajadores de Alfageme, reclamada desde hace más de una década, no puede depender de la aprobación de una promoción inmobiliaria. A su juicio, reducir la altura de los bloques de doce a cinco plantas no modifica el fondo del modelo, que sigue subordinando el patrimonio a la vivienda privada.

Beiramar da Xente enmarca esta posición en las dos semanas de jornadas celebradas en Vigo para defender la catalogación BIC del patrimonio industrial, en un contexto marcado por el derribo de Sacco y la exclusión del sistema industrial de Jacinto Benavente del Catálogo del Litoral.