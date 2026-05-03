El atletismo vigués, contra el cierre de la pista de Balaídos por el Día de las Fuerzas Armadas: "Es inaceptable"

Vigo se prepara para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas, aunque conlleve la parálisis del deporte olívico. El atletismo vigués ha manifestado su malestar ante el cierre de las pistas de Balaídos del 4 de mayo al 5 de junio, en plena temporada atlética.

Los clubes de atletismo de Vigo han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian la situación de las pistas de Balaídos, que acumulan meses con desperfectos y cierres esporádicos. "Esta decisión afecta a cientos de deportistas", han afirmado.

Y es que niños, jóvenes y adultos verán interrumpida su preparación en uno de los momentos más importantes de la temporada. "Supone un perjuicio grave para clubs, entrenadores y atletas", han asegurado, ya que no disponen de muchos más lugares para practicar su deporte.

"La falta de propuestas ante este cierre y la poca antelación con la que se dio el aviso evidencian la falta de sensibilidad, planificación y transparencia por parte del ejecutivo vigués", han aseverado los clubes, que han recalcado que no se trata de un hecho aislado.

En esta línea, han recordado que llevan años denunciando que las instalaciones "no han estado a la altura de las necesidades del atletismo en Vigo". "El atletismo es uno de los deportes con mayor base en la ciudad, con un importante impacto social y formativo", han recordado en su comunicado.

"Los clubes de Vigo y área metropolitana consideramos que esta situación es inaceptable y merece una reflexión profunda sobre el trato que recibe el atletismo en nuestra ciudad", han concluido.

Concentración del 4 de mayo

Aunque la convocatoria no ha sido compartida por los clubes de atletismo de Vigo, usuarios de las instalaciones han anunciado una acción de protesta para este lunes 4 de mayo. En concreto, han convocado una manifestación frente a la pista de atletismo, a las 17:00 horas.