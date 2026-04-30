La "transformación" de Rosalía de Castro, en Vigo: pérgolas, paseo con flores y espacios públicos

La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, explicando el proyecto de Rosalía de Castro Deputación de Pontevedra

Cuenta atrás para la "transformación" de la calle Rosalía de Castro. Deputación de Pontevedra y Concello de Vigo financiarán esta obra de humanización con la que el centro ganará zona verde y nuevos puntos de encuentro ciudadano.

Así lo ha anunciado este jueves la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, que ha avanzado que su gobierno aportará el 70% de la financiación. Así, la Deputación invertirá 1,7 millones de euros en la humanización de Rosalía de Castro —con cargo al dinero que el ente reserva para convenios con Vigo— y el Concello, cerca de 700.000 euros.

La actuación se ejecutará en un tramo de 110 metros de longitud y una superficie de unos 3.743 metros cuadrados. El objetivo es igualar el pavimento para crear una plataforma de uso compartido, con el establecimiento de un carril por sentido y la sustitución del aglomerado de asfalto de hormigón.

Según Luisa Sánchez, estos cambios permitirán reducir la velocidad de los vehículos, minimizar ruidos y rebajar la temperatura ambiente. Y es que se crearán nuevas zonas de sombra y lugares de encuentro ciudadano: el 69% de la superficie se destinará a áreas peatonales y jardines.

Las obras incluyen la instalación de bancos y vegetación para limitar la instalación de terrazas, así como de dos grandes pérgolas y un pequeño paseo de flores naturales en jardineras y artificiales de gran escala. "Vamos a convertir un espacio casi vacío dedicado principalmente al tránsito de un lugar de destino en el que el objetivo sea pasar el tiempo", ha manifestado Luisa Sánchez.

El personal técnico de la Deputación de Pontevedra ha remitido este jueves pequeñas observaciones sobre el proyecto al Concello de Vigo. Se trata de "apreciaciones de carácter menor" que "no impedirán avanzar" en la tramitación del correspondiente convenio entre administraciones provincial y local.