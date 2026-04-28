El calor sofocante deja paso a la tormenta en Vigo: lluvia, rayos y truenos

Poco después de las 18:00 horas, la amenaza se ha hecho efectiva. Tras una jornada protagonizada por el bochorno, con máximas de 28 grados en las horas centrales del día, ha caído una gran tormenta.

La provincia de Pontevedra estaba este martes bajo el aviso de una alerta amarilla por tormentas que se ha hecho efectiva esta tarde. En pocos minutos, el cielo se ha oscurecido y ha comenzado a llover con gran intensidad.

A la lluvia le han acompañado rayos y truenos, que se han podido sentir por toda la ciudad, a pesar de que las temperaturas no han caído, y se mantiene un ambiente cálido, propio de estos fenómenos meteorológicos.

Según la previsión de Meteogalicia, la lluvia se mantendrá hasta la noche y regresará mañana, miércoles, a partir de las 10:00 horas, para extenderse hasta el final del día.