Vigo, epicentro del Día del Trabajador 2026 en Galicia: horario y recorrido de las manifestaciones

Manifestación de la CIG por el Día de la Clase Trabajadora BNG de Vigo

Vigo se volverá a convertir en el epicentro de las manifestaciones organizadas por los sindicatos en Galicia por este 1 de Mayo, Día del Trabajador. Tres marchas recorrerán la ciudad olívica durante una jornada en la que CIG, CC.OO., UGT, CGT y CUT reclamarán una mejora de las condiciones materiales de los trabajadores ante el auge de la extrema derecha y del belicismo.

La primera manifestación partirá a las 11:00 horas desde la Praza Fernando el Católico. Convocada por el Sindicato Ferroviario, CGT y CUT, recorrerá la calle Urzáiz con un objetivo claro: hacerle "fronte á extrema dereita".

Las mismas organizaciones han convocado una comida de "pikoteo" a las 13:00 horas en la sede de la Federación Local de la CGT, en el número 24 de la calle Teixugueiras. Esta velada estará acompañada por la música de 'Un DJ Mediocre'.

A las 12:00 horas tendrán lugar las manifestaciones más numerosas; organizadas, por un lado, por CC.OO. y UGT, y, por otro, la CIG. Ahora bien, los actos de Comisiones y UGT comenzarán a las 10:00 horas, con un ofrenda floral a Heraclino Botana en el cementerio de Pereiró, a la que también acudirá el PSdG-PSOE.

La manifestación de los sindicatos mayoritarios en España partirá al mediodía desde la rotonda del barco Alfageme ubicado en el barrio de Coia, a la altura del Alcampo de la Avenida de Castelao. CC.OO. y UGT han decidido cambiar el recorrido tradicional por Urzaiz y acabarán la marcha en el Parque de Castrelos.

A la misma hora, la CIG partirá a las 12:00 horas del Cruce da Dobrada. Esta manifestación tiene carácter central y el sindicato nacionalista marchará bajo el lema 'Contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos'.

CC.OO. y UGT recorrerán las calles de Coia con un lema similar: 'Dereitos, non fronteiras. Salarios, vivenda e democracia'. Ahora bien, el acto central de estos sindicatos será en A Coruña a las 12:00 horas, con salida desde la Praza da Palloza.