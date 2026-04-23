El 'caso Saltamontes' encara su recta final en Vigo: "Se echan la culpa unos a otros"

Encara su recta final la investigación judicial sobre el accidente mortal ocurrido en la atracción Saltamontes durante las fiestas de Matamá de agosto de 2024. Los últimos testigos han declarado este jueves y las partes esperan ahora la decisión del juez de instrucción, que dictará el archivo de las actuaciones o la apertura de juicio.

Según ha informado Europa Press, este jueves han prestado declaración como testigos un bombero, dos agentes de la Policía Local de Vigo y dos técnicos municipales.

Tras las declaraciones, el abogado de la pareja del chico fallecido en el accidente ha señalado ante los medios que, en su opinión, las diligencias practicadas hasta ahora ponen de manifiesto que la atracción no cumplía con la documentación pertinente ni con las condiciones para funcionar, y que el Concello —que no autorizó su funcionamiento— no debió permitir ni siquiera su instalación.

También ha recordado que existió un mail remitido desde la Concejalía de Seguridad a la Jefatura de la Policía Local informando de que varias atracciones, entre ellas el Saltamontes, no habían entregado toda la documentación y no estaban autorizadas. No obstante, "no había una orden expresa" a la Policía para proceder al precinto de esas atracciones o para impedir que se pusieran en marcha, al contrario de lo que sostiene la concejala de Seguridad.

"Por tanto, se echan la culpa unos a otros", ha señalado el letrado, que ha trasladado su confianza en que no se archive el procedimiento y se abra juicio. "Espero que los responsables paguen por lo que dejaron de hacer y sobre todo espero que no vuelva a pasar", ha concluido.

El trágico accidente de 2024

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos del Saltamontes se rompió. Un chico de 36 años, Iván C.H., se cayó de la atracción y sufrió lesiones que le causaron la muerte. Días después, el Concello aclaró que no se había autorizado el funcionamiento de esa atracción porque faltaba documentación y que así se notificó tanto al propietario como a la comisión de fiestas.

En esta causa están investigados el dueño del Saltamontes, G.M.M.D.S.; el presidente de la comisión de fiestas de Matamá, C.G.M.; la concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Patricia Rodríguez; el jefe de la Policía Local, Alberto Carballo; el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M.; el perito que revisó la atracción, Antonio L.A., y la propia comisión de fiestas como entidad.