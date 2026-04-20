Nuevo caso de furtivismo en Vigo: interceptadas dos personas faenando dos noches seguidas en Teis

Agentes de la Policía Local de Vigo han identificado a dos furtivos en los arenales de la playas de la Etea y Ríos, en el barrio de Teis. Ambos fueron detectados por drones, durante un operativo de vuelo y vigilancia.

El primero de los operativos se inició el pasado jueves 16 de abril a las 23:30 horas, hora en la que varios furtivos estaban extrayendo bivalvos en estos arenales. En concreto, se detectó a un hombre en la playa de Ríos, tras ser captado por las cámaras térmicas.

Tras verificar que estaba realizando labores de marisqueo, acudieron a la zona agentes de la Policía Local. Al detectar su presencia, el furtivo arrojó apresuradamente un cubo con las capturas hacia una zona alejada de la orilla.

Con la colaboración de la Policía Autonómica, se localizó a dos sospechosos, de 55 años y uno de ellos habitual del furtivismo de Teis. Fueron identificados, denunciados y propuestos para sanción, remitida a la Consellería do Mar.

Repitieron la faena la noche siguiente

La siguiente vigilancia policial se inició a las 22:30 horas del viernes 17 de abril en los mismos arenales. Nuevamente, se detectó la presencia de un hombre mariscando en la playa de Ríos de Fora, con una bolsa pequeña.

El sospechoso fue interceptado en la bajada de la antigua Etea, cuando se disponía a abandonar el arenal. Se trataba del primer identificado la noche anterior, que reconoció haber intentado capturar bivalvos sin ningún éxito.

La vigilancia continuó y los Agentes de la Unidad de Drones FÉNIX de la Policía Local de Vigo observaron a otra persona en otra playa de la zona. Resultó ser el otro hombre identificado un día antes, que en esta ocasión portaba algunas almejas en el interior de un capacho.

Los bivalvos capturados fueron devueltos a su hábitat natural y los hombres identificados volvieron a ser denunciados en los mismos términos que la noche anterior.