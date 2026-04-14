Tres detenidos en Vigo cuando iban a atracar un banco en la zona de Balaídos Policía Nacional

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en una operación conjunta un grupo criminal que se dedicaba al robo de bancos justo antes de perpetrar un atraco en una sucursal de la zona de Balaídos. Han sido detenidas tres personas.

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2025, después de que se produjese un atraco a un banco en O Porriño, de donde se llevaron 138.000 euros. En este caso, fueron dos personas que irrumpieron en la sucursal cuando estaba próximo el cierre con armas y, tras hacerse con el botín, salieron haciéndose pasar por clientes.

Ambos se desplazaron hasta una zona próxima, donde les esperaba un vehículo que, según las investigaciones, estaba conducido por una mujer que también se había encargado de realizar los trámites de alquiler del coche.

Este mismo grupo había intentado, sin éxito, atracar en dos ocasiones una sucursal bancaria situada en Martínez Garrido, pero el personal no les dio acceso al llegar momentos antes del cierre.

Conocimientos de retardo y mecanismos de apertura

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, las investigaciones se centraron en un conocido atracador cuyo radio de acción era Vigo y comarca. Su modus operandi consistía en mantener una actitud violenta y amenazante mientras esperaban por la apertura de la caja fuerte y para evitar ser identificados utilizaban máscaras, gafas, gorras y pañuelos tubulares.

Además tenían amplios conocimientos en los tiempos de retardo y los mecanismos de apertura de los distintos sistemas de seguridad y desempeñaban roles perfectamente diferenciados.

Las detenciones se produjeron finalmente el pasado 1 de abril, cuando se desplazaron hasta una calle próxima a la sucursal que pretendían atracar; lo hicieron en un coche conducido por la misma mujer que los trasladó a O Porriño.

Tras aparcar el coche, los dos varones, ya disfrazados, iniciaron un desplazamiento a pie para dirigirse a la entidad bancaria. En el arresto, se les intervino un arma de fuego, navajas, spray de defensa personal, bridas y guantes.

Otros dos detenidos

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción de O Porriño en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión. Posteriormente también fueron detenidas otras dos personas por su presunta colaboración con los anteriores dando apoyo logístico.

A este grupo criminal se les atribuyen los delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tres tentativas de robos con violencia e intimidación, y tenencia ilícita de armas, cuya investigación ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Nº1 de O Porriño y la Fiscalía de Vigo.