Un accidente múltiple en la A-55 en dirección Vigo deja ocho heridos y provoca el corte de un carril

Un accidente múltiple en la A-55 en dirección Vigo deja un herido y provoca el corte de un carril DGT

Un accidente múltiple a primera hora de esta mañana en la A-55, a la altura de O Porriño en dirección Vigo, ha dejado al menos a una persona herida y ha provocado el corte de uno de los carriles de la vía.

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se ha producido alrededor de las 08:30 horas en el punto kilométrico 12 y han estado involucrados al menos seis vehículos

Fue un particular implicado en el accidente el que ha dado el aviso y por lo menos una persona ha necesitado asistencia sanitaria, que ha sido trasladada al hospital. Además, habría otros siete heridos.

Se ha dado aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de carreteras.

El accidente ha provocado que se corte al tráfico el carril izquierdo de la autovía en esa zona.