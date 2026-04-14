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Un accidente múltiple en la A-55 en dirección Vigo deja ocho heridos y provoca el corte de un carril
El siniestro se ha producido alrededor de las 08:30 horas y ha sido uno de los implicados el que ha dado aviso al 112 Galicia
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Un accidente múltiple a primera hora de esta mañana en la A-55, a la altura de O Porriño en dirección Vigo, ha dejado al menos a una persona herida y ha provocado el corte de uno de los carriles de la vía.
Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se ha producido alrededor de las 08:30 horas en el punto kilométrico 12 y han estado involucrados al menos seis vehículos
Fue un particular implicado en el accidente el que ha dado el aviso y por lo menos una persona ha necesitado asistencia sanitaria, que ha sido trasladada al hospital. Además, habría otros siete heridos.
Se ha dado aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de carreteras.
El accidente ha provocado que se corte al tráfico el carril izquierdo de la autovía en esa zona.