Vigo se acostó en verano y se levantó en invierno: Bajada drástica de temperaturas

Tampoco se sabe si los termómetros gallegos suben o bajan. El abril de 2026 será recordado este año como uno de los más cambiantes en lo que a meteorología se refiere, con temperaturas extremas y poca estabilidad atmosférica, al menos, no prolongada en el tiempo.

Si durante las pasadas jornadas de jueves y viernes los termómetros oscilaban entre los 27 y los 28 grados, lo cierto es que el fin de semana ha comenzado en la ciudad olívica con un desplome en los mercurios. Hoy no pasarán de los 15. La mínima también ha caído desde el doble dígito, instalándose en los ocho, que mañana retrocederán a seis.

Mañana domingo la situación será prácticamente similar a la de hoy, aunque con un aumento en la probabilidad de que se registren lluvias. La semana comenzará con inestabilidad, aunque las precipitaciones ya no serán tan persistentes como las invernales, según la previsión de MeteoGalicia.