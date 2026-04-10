Un vecino desaparecido en Gondomar (Pontevedra) aparece muerto a orillas del Miño en Portugal

Vista del estuario del Miño y las islas de Canosa. Foto: Turismo A Guarda

Un vecino de Gondomar (Pontevedra) de 68 años ha aparecido muerto a orillas del río Miño en Portugal. La Guardia Civil del municipio pontevedrés dio aviso de la desaparición del hombre sobre las 11:30 horas de este viernes.

Según información del 112, el cuerpo de seguridad informó al 112 de la desaparición del vecino de Gondomar sobre las 11:30 horas del mediodía. El Instituto Armado coordinó la búsqueda.

Desde Emerxencias informaron a Policía Local, Protección Civil, GES de Val Miñor, GES de A Guarda y Gardacostas. Las autoridades portuguesas hallaron el cuerpo sin vida del hombre sobre las 14:30 horas, en la orilla portuguesa del río Miño.

Europa Press concreta el vecino de Gondomar apareció en la localidad de Cunha, en el municipio de Paredes de Coura, en el norte de Portugal. El cuerpo se encontraba a 40 metros del vehículo del fallecido, que estaba desaparecido desde el jueves.

La familia, que interpuso la denuncia de su desaparición este viernes, manifestó ante fuentes de Europa Press que el hombre se encontraba allí pescando.