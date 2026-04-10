El Celta pagará al Concello de Vigo 802.000 euros anuales en concepto de canon

Este viernes, en Xunta de Goberno, la ejecutiva local viguesa dio luz verde al pliego de condiciones económico-administrativas que regirán la concesión del Estadio Municipal de Balaídos al Celta de Vigo.

Abel Caballero precisó que se tratará de una concesión por 50 años prorrogables a 75. Durante este tiempo, el Celta podrá explotar, en exclusiva, el estadio y sus diferentes espacios y locales. Podrán hacer del conjunto un uso deportivo, pero también cualquier otro que sea "compatible". En este extremo, Caballero puntualizó que los citados usos compatibles o terciarios "no podrán superar el 50 por ciento de la superficie".

A cambio, el club compensará al Concello de Vigo con un canon anual de 802.837,93 euros. El importe de dicho canon podría ajustarse en las siguientes circunstancias: Inversiones en obras, acuerdos con el Concello para la organización y desarrollo de actividades culturales y de ocio que muevan y difundan la marca Vigo o por ingresos que dejen de percibir en los periodos de ejecución de las gradas de Gol y de Tribuna.

La concesión establece derechos y obligaciones para el Celta. En el primer caso, alusivos a la utilización de la instalación deportiva, comercialización de los derechos audiovisuales y de todo tipo, establecimiento de una denominación comercial para el Estadio y organización de actividades de impulso cultural, ocio y tiempo libre. En lo tocante a las obligaciones, el Celta tendrá que sufragar los costes de los servicios y suministros, destinar el Estadio a ser sede del primer equipo y hacer frente a gastos -conservación, reparación, mejoras, reforma, limpieza, y seguridad-. Del mismo modo, deberá presentar anualmente un plan de mantenimiento y conservación del Estadio, y realizar las obras que puedan ser impuestas por La Liga y por la UEFA.

El uso de las pistas de la Grada de Río o de los espacios publicitarios del Estadio para la exhibición de la marca Concello de Vigo y que deberá ser visible.

Tras la aprobación del pliego, se someterá a información pública durante 30 días y, terminado este, se solventarán las alegaciones de existir. De no haberlas, quedará aprobado definitivamente. A continuación se escenificará el acuerdo. "Arrancamos con una decisión muy buena para la ciudad, para el Celta y para todos. Quiero mostrar mi satisfacción personal como alcalde y seguidor del Celta. Arrancamos muy bien", concluyó Caballero.