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El Celta pagará al Concello de Vigo 802.000 euros anuales en concepto de canon
El Consistorio dio luz verde este viernes al pliego de condiciones económico-administrativas de la nueva concesión, con la que el alcalde, Abel Caballero, se mostró muy satisfecho: "Es una decisión muy buena para la ciudad, para el Celta y para todos"
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Este viernes, en Xunta de Goberno, la ejecutiva local viguesa dio luz verde al pliego de condiciones económico-administrativas que regirán la concesión del Estadio Municipal de Balaídos al Celta de Vigo.
Abel Caballero precisó que se tratará de una concesión por 50 años prorrogables a 75. Durante este tiempo, el Celta podrá explotar, en exclusiva, el estadio y sus diferentes espacios y locales. Podrán hacer del conjunto un uso deportivo, pero también cualquier otro que sea "compatible". En este extremo, Caballero puntualizó que los citados usos compatibles o terciarios "no podrán superar el 50 por ciento de la superficie".
A cambio, el club compensará al Concello de Vigo con un canon anual de 802.837,93 euros. El importe de dicho canon podría ajustarse en las siguientes circunstancias: Inversiones en obras, acuerdos con el Concello para la organización y desarrollo de actividades culturales y de ocio que muevan y difundan la marca Vigo o por ingresos que dejen de percibir en los periodos de ejecución de las gradas de Gol y de Tribuna.
La concesión establece derechos y obligaciones para el Celta. En el primer caso, alusivos a la utilización de la instalación deportiva, comercialización de los derechos audiovisuales y de todo tipo, establecimiento de una denominación comercial para el Estadio y organización de actividades de impulso cultural, ocio y tiempo libre. En lo tocante a las obligaciones, el Celta tendrá que sufragar los costes de los servicios y suministros, destinar el Estadio a ser sede del primer equipo y hacer frente a gastos -conservación, reparación, mejoras, reforma, limpieza, y seguridad-. Del mismo modo, deberá presentar anualmente un plan de mantenimiento y conservación del Estadio, y realizar las obras que puedan ser impuestas por La Liga y por la UEFA.
El uso de las pistas de la Grada de Río o de los espacios publicitarios del Estadio para la exhibición de la marca Concello de Vigo y que deberá ser visible.
Tras la aprobación del pliego, se someterá a información pública durante 30 días y, terminado este, se solventarán las alegaciones de existir. De no haberlas, quedará aprobado definitivamente. A continuación se escenificará el acuerdo. "Arrancamos con una decisión muy buena para la ciudad, para el Celta y para todos. Quiero mostrar mi satisfacción personal como alcalde y seguidor del Celta. Arrancamos muy bien", concluyó Caballero.