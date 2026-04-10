Altercado en Vigo: el vigilante de una tienda de Príncipe retiene a una señora en plena calle por robar

Retención de una mujer en calle Príncipe por, presuntamente, robar en una tienda Treintayseis

Conmoción este jueves a la tarde en la calle Príncipe. El encargado de la seguridad de una tienda de la céntrica vía de Vigo retuvo a la fuerza a una mujer, a la que acusaba de haber robado un producto.

El vigilante apresó a la mujer contra el suelo. En ese momento, ella solicitó en varias ocasiones que la dejara levantarse para esperar a la llegada de la policía.

Ante la negativa del guardia, se removía y el vigilante se mantuvo arrodillado sobre las piernas de la presunta ladrona. El encargado de seguridad aguantaba con sus manos los brazos de la mujer para inmovilizarla.

Tras unos minutos, efectivos de la Policía Local de Vigo acudieron al lugar de los hechos, ante las atentas mirada de las decenas de curiosos y curiosas que presenciaron toda la escena.

Dos agentes se alejaron con los protagonistas para resolver el conflicto. Nada más levantarse, la mujer aseguró a los policías que ella no había robado nada y que alguien le había metido el producto en su bolsa.