Caos en el Alvia Vigo-Barcelona: "una incidencia puntual" obliga a trasladar pasajeros por carretera

Una "incidencia técnica puntual" ha provocado complicaciones en el tren Alvia que conecta Vigo con Barcelona diariamente desde este martes. Según Renfe, el problema obligó a trasladar a los viajeros por carretera hasta la estación de Ourense, desde donde continuaron su viaje en tren.

Por otro lado, los pasajeros cuyo destino era Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Santiago fueron rehubicados para facilitar la llegada a sus destinos sin mayores contratiempos.

Se trata de una de las múltiples incidencias que Renfe ha registrado en los últimos días. Esta mañana, los viajes en tren entre Vigo y A Coruña sufrieron nuevamente retrasos: el tren que partía de la ciudad olívica a las 09:26 horas acumuló aproximadamente media hora de retraso debido a otra “incidencia puntual”. Lo mismo ocurrió el martes por la mañana, cuando el primer tren del día hacia A Coruña se retrasó más de 30 minutos por motivos similares.

Conexión diaria Vigo–Barcelona

Las obras en la estación ferroviaria de A Coruña han motivado una modificación en el servicio que conecta Galicia con Barcelona. Desde este martes, el tren parte y llega siempre desde Vigo-Urzáiz, circula diariamente y hace paradas en Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra.

Con esta reorganización, Renfe refuerza la conexión directa de estas ciudades gallegas con destinos de Castilla y León, Aragón y Cataluña, mejorando la accesibilidad y continuidad del servicio ferroviario.