Golpe policial contra ladrones de Vigo: detenidas seis personas por diversos robos con fuerza

La Policía Nacional ha llevado a cabo este mes de marzo varias intervenciones, en las que han detenido a seis personas como presuntos autores de diversos robos con fuerza en Vigo. Los supuestos ladrones actuaron en una obra, en un establecimiento de hostelería y en un centro de estética de la ciudad.

Según fuentes policiales, la primera actuación tuvo lugar durante la madrugada del 14 de marzo. Entonces, agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) observaron a dos individuos agachados tras un contenedor de obra.

Los policías se acercaron y comprobaron que el contenedor presentaba signos de haber sido forzado. Además, al lado de estos hombres, encontraron una pata de cabra, un par de guantes y material sustraído del mencionado depósito. En un vehículo de las inmediaciones localizaron más objetos robados.

Robo en un restaurante de Bouzas

En consecuencia, ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, así como los dos varones que ejecutaron un robo con fuerza en un restaurante de Bouzas. En este caso, los agentes acudieron a la zona tras activarse una alarma por intrusión.

Ya en el lugar de los hechos, comprobaron que la puerta estaba forzada. No localizaron a nadie en el interior, pero el resto de patrullas inició entonces una búsqueda por el barrio marinero.

Minutos después de esa madrugada del 15 de marzo, un dispositivo policial localizó a dos hombres que intentaban ocultar el botín en un contenedor de basura. Ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.

Robo en un centro de estética en O Calvario

Dos días antes, agentes de la Policía Nacional evitaron un robo con fuerza en un centro de estética de O Calvario. Mientras patrullaban de paisano, observaron a dos hombres encapuchados: uno agachado a la altura del cierre de la verja del local y otro en actitud vigilante.

Los policías se acercaron y los asaltantes iniciaron la huida tras dejar caer un cincel al suelo y quitarse unos guantes. Les dieron el alto y les interceptaron, por lo que el robo quedó en grado de tentativa. Los ladrones no llegaron a forzar la puerta del establecimiento.