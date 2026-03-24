El presidente del Club Naútico de Vigo: "Queremos que sea un proyecto de ciudad"

Antonio Pérez Castro: "Queremos que el Club Náutico de Vigo sea un proyecto de ciudad" Cedida

El Real Club Náutico de Vigo celebra 120 años de historia en la ciudad. El primer intento de crear el club se remonta a 1906, en pleno proceso de transformaciones socioeconómicas que fueron moldeando a Vigo hasta convertirla en el enclave que conocemos hoy. Sin embargo, no fue hasta 1932 cuando el club comenzó a consolidarse como un punto de encuentro para los aficionados a la navegación y los deportes marítimos. Desde sus inicios, se destacó por fomentar la vela, el remo y otras actividades náuticas, contribuyendo al desarrollo de la cultura marítima en la ría de Vigo.

A lo largo de los años, el club ha organizado regatas locales, nacionales e internacionales, consolidándose como un referente de la náutica deportiva y social en Galicia. Además, ha mantenido un vínculo estrecho con la comunidad, promoviendo iniciativas culturales y educativas relacionadas con el mar. Hoy combina tradición y modernidad, ofreciendo instalaciones para socios, competiciones y actividades recreativas, consolidándose como uno de los clubes náuticos más importantes de España.

Con motivo de su 120 aniversario, el club ha presentado el Plan Estratégico 2026-2031, un proyecto que pretende ir más allá de la actividad deportiva y convertirse en un motor de ciudad a la altura de su ría, buscando ser la puerta al mar de Vigo. Así lo explica el actual presidente de la entidad, Antonio 'Tone' Pérez Castro, quien analiza la situación del club con Treintayseis.

¿Cómo es la situación actual del club?

El club goza de buena salud. Hemos visto un crecimiento en nuestra masa social y en los equipos deportivos, y hay mucho entusiasmo con el proyecto de renovación que estamos llevando a cabo. Además, estamos logrando buenos resultados deportivos y hemos conseguido atraer competiciones de nivel mundial y europeo para los próximos años.

¿El objetivo principal del Club es nutrir la masa junior de los equipos?

Sí, la parte deportiva tiene un gran peso en nuestro proyecto y creemos que encaja mejor en un modelo de club moderno y abierto a la ciudad, frente al antiguo modelo basado únicamente en la pertenencia.

Este año el Náutico cumple 120 años y presentasteis el Plan Estratégico. ¿Puedes comentar un poco más?

Sí, aprovechamos nuestro 120 aniversario para reflexionar sobre el pasado y planificar el futuro. Con el Plan Estratégico queremos reforzar los cimientos del club para asegurar su durabilidad otros 120 años, además de atraer a más usuarios y socios.

Más que centrarnos en el crecimiento del club, nuestro objetivo es mejorar la relación de la ciudad con el mar. Los tres pilares de nuestra estrategia son: primero, el deporte, con el programa 'Vigo Saber Nadar 2031' para que toda la población aprenda a nadar; segundo, atraer eventos deportivos de alto impacto económico; y tercero, convertirnos en un hub de economía azul, recuperando nuestro espíritu fundacional como punto de encuentro para empresas del sector marítimo.

Actualmente, ¿cómo valorarías la relación del club con la ciudad y con el puerto?

Históricamente, Vigo ha estado un poco "de espaldas a la ría", utilizando el mar principalmente para el trabajo y no para el ocio, a diferencia de otras ciudades europeas. Nosotros queremos cambiar esa dinámica y recuperar la relación de la ciudad con el mar, aprovechando todo el potencial de nuestra ría.

¿Cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis para llevar a cabo el Plan Estratégico?

El principal reto es lograr un consenso entre todas las partes implicadas. Hemos lanzado la iniciativa, pero necesitamos la colaboración de otros actores para cambiar realmente la dinámica de la zona, que es un punto neurálgico que no puede quedar abandonado.

¿Notáis predisposición por parte de las instituciones o todavía estáis en proceso de diálogo?

Desde luego, desde el principio hemos encontrado buena comunicación y predisposición. Ahora el paso es invitar a todas las instituciones a sentarse a debatir conjuntamente sobre el futuro de la ría y el papel que cada uno debe jugar.

Comentabas que el club se percibió tradicionalmente como algo exclusivo y que intentáis romper esa barrera.

Es cierto, el modelo antiguo de club cerrado y elitista ya no tiene sentido ni es sostenible en la sociedad actual. Queremos valorar a nuestros socios, pero sin excluir a nadie. Buscamos que nuestro espacio pueda ser disfrutado por todos.

¿Se percibe aún ese estigma de exclusividad o la ciudad ya ve esto como un espacio para todos?

Ese estigma se percibe cada vez menos. Estamos realizando muchas acciones abiertas para integrarnos más en la ciudad: cursos de natación para escolares —casi 1.000 niños semanales—, conciertos abiertos y acceso público a nuestro restaurante. Además, el 60% de los 1.600 usuarios semanales de la piscina no son socios. Estamos trabajando para comunicar que todos los ciudadanos son bienvenidos.

Y ya para terminar, mirando atrás, ¿crees que el club ha sido capaz de retener esa esencia de su historia pese a todos los cambios?

Sí, para mí la esencia del club es que esté vivo y con actividad, no que lo disfruten solo unos pocos. Queremos recuperar la imagen histórica del club como un lugar lleno de gente, como se ve en fotos de los años 40 o 50, donde los salones y terrazas estaban siempre repletos de personas.