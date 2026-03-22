Vigo se sumará a la "Hora del Planeta" en plena Reconquista

Monumento de la Plaza de España de Vigo apagado durante una ‘Hora del Planeta’. Concello de Vigo

El próximo sábado, 28 de marzo, día de la Reconquista, Vigo se sumará a la iniciativa de WWF, la "Hora del Planeta", apagando las luces de varios lugares emblemáticos de la ciudad.

Será entre las 20:30 y las 21:30 horas cuando el Concello apagará el edificio municipal de la Praza do Rei, el Monumento a los caballos de la Praza de España, la pérgola de Traviesas, las fuentes de la rúa Aragón y la fuente de Gran Vía.

Un "gesto simbólico", como lo ha definido el alcalde Abel Caballero, que ha añadido que se trata de una muestra más del "compromiso" que muestra el Concello "continuamente" con la naturaleza y el clima.

Exposición permanente de Lugrís

Por otra parte, el Concello inaugurará a finales de mayo una exposición permanente del pintor Urbano Lugrís, que, en palabras de Caballero, "pintó maravillosamente el color de la luz de Vigo".

La muestra se ubicará en la primera planta de la Casa das Artes. El Concello trasladará hasta allí murales que ahora están en Castrelos ('Misterios do Mar' y 'Mapa de Galicia') y sumará otras obras del artista, como 'Habitación dun vello mariñeiro'.