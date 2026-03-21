Los médicos encerrados en el Olimpia Valencia de Vigo vinculan su salida a la negociación del lunes O'MEGA

Los médicos encerrados desde el pasado lunes en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo mantendrán su protesta todo el fin de semana y el lunes decidirán si cesan o no en su acción según transcurra la reunión entre O'Mega y la Consellería de Sanidade.

Así lo han confirmado fuentes del sindicato a Europa Press: "En función de como vaya, se levantará o no". Además, han añadido que las expectativas del encuentro con la Consellería son bajas tras la reunión de la CIG con el departamento autonómico este viernes y que terminó "sin ningún tipo de avance".

La reunión será el lunes, cuando los facultativos cumplirán una semana de encierro, alrededor de una decena que duerme en las instalaciones, un número que crece durante el día. Ese día a las 11:00 horas habrá una concentración de apoyo en el Olimpia Valencia y en el marco de la huelga indefinida que O'Mega mantiene en Atención Primaria desde el pasado 2 de marzo.

Entre otras de sus demandas, piden limitar el cupo diario de pacientes, 35 horas de trabajo "reales" y cuadros de personal dimensionados a la carga asistencial.

"Señor conselleiro: sí, hay una huelga nacional por un estatuto propio para médicos y facultativos. Pero en Galicia también hay una huelga autonómica convocada y nuestra sanidad es su responsabilidad", advierten a Antonio López Caamaño en un vídeo difundido en redes sociales.