Zona Franca presenta al Puerto de Vigo su oferta para adquirir la antigua nave de Frigoríficos Berbés

La Zona Franca de Vigo ha trasladado formalmente al Puerto de Vigo su oferta de adquisición del edificio de Frigoríficos Berbés tras "meses de conversaciones". Así lo han informado el delegado de la Zona Franca, David Regades, y el alcalde Abel Caballero, que han visitado este viernes las instalaciones.

Regades ha afirmado que la antigua nave de Fribesa, abandonada hace más de quince años, es el espacio "idóneo" para el futuro hub audiovisual de la ciudad. El comité ejecutivo de Zona Franca aprobará la próxima semana la oferta pública de adquisición de los inmuebles, aunque ya se ha enviado una carta al presidente del Puerto, Carlos Botana, para confirmar sus intenciones.

"Desde hace años asociaciones de la zona, y vecinas y vecinos a nivel particular demandan la recuperación de las naves de la fachada marítima", ha señalado Regades, que ha ejemplificado su idea con emblemáticos inmuebles industriales recuperados en todo el mundo como Matadero en Madrid, Tate Modern en Londres o el parque High Line en Nueva York.

Por su parte, el alcalde de Vigo ha calificado el deterioro del edificio como "insoportable para la ciudad". Caballero ha comparado la situación del proyecto de Hub Audiovisual con la del Auditorio Mar de Vigo: "En aquel momento ganamos todos, el Puerto vendió la parcela y se levantó una infraestructura cultural que es a día de hoy muy relevante para la ciudad".

En esta línea, Caballero ha añadido que no se le "ocurre ninguna razón" por la que no se pueda "llevar a cabo de nuevo un proyecto como es el Hub Audiovisual, salvo que quiera entrar en política". "Si alguien se opone le tendrá que explicar a la ciudad por qué no", ha señalado el regidor socialista.

Según ha avanzado el Consorcio, las nuevas instalaciones deberían tener platós de entre 300 y 1.500 metros cuadrados y las infraestructuras acordes para convertir Vigo en el escenario de producciones marítimas, contenido educativo, eventos, turismo y servicios técnicos.