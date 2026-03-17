Caballero, sobre Rueda y Louzán: "Está todo orquestado, no quieren a Vigo como sede del mundial"

El Mundial de Fútbol sigue de actualidad en la ciudad olívica tras la renuncia de A Coruña a ser sede. El regidor de Vigo, Abel Caballero, criticó hoy "la oposición total" por parte de Louzán y de Rueda a que la ciudad sea sede del mundial. "Yo le planteé ayer a la Federación Española a que representantes de la FIFA que están aquí, y que parece que tienen tiempo libre, vinieran a ver el campo de Balaídos, las obras y cómo están avanzando", explicó Caballero. "Estamos haciendo un estadio para 43.000 espectadores", añadió.

Caballero recordó que, tras la retirada de candidaturas, entre ellas, A Coruña, y "dado que Vigo ganó y nos retiraron con engaños, mentiras y maquinaciones, resulta pensable que tiene que venir a visitar de manera inmediata Balaídos. Adelanto que la Federación dijo ayer que no, que no se puede visitar Balaídos. Me pregunto por qué".

"¿Qué hacen Louzan y Rueda? Intentar retrasar todo para que no nos dé tiempo, y para no tener que avanzar el dinero Xunta y Deputación que les correspondería por la Grada de Tribuna. Esto está orquestado. La negativa a Vigo está orquestada. Estamos en disposición de enseñar Balaídos, pero ni Louzán, ni Rueda, ni el PP de Vigo quieren que Vigo sea sede", concluyó Caballero. "No están cumpliendo los códigos de la FIFA", anotó.