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Fallece el periodista vigués Fernando Franco
El profesional, reconocido como uno de los cronistas de cabecera en la ciudad olívica, tenía 75 años
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La ciudad olívica ha perdido en las últimas horas a uno de sus referentes periodísticos. El vigués Fernando Franco acaba de fallecer a los 75 años de edad en la localidad de Salamanca. El cronista era natural del casco vello vigués, aunque se formó y licenció en Navarra.
Abanderado de su ciudad natal y de Galicia, Franco contó con varias secciones en el Faro de Vigo: "Mira Vigo" o "Sálvese quien pueda", entre otras, trabajo que lo convirtió en una de las firmas más reconocidas de la ciudad gallega.
La noticia de su fallecimiento ha causado esta mañana una gran conmoción en Vigo.