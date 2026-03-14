El tiempo en Vigo: La estabilidad se impone en el ecuador del fin de semana

La lluvia comienza a remitir en Vigo. Tras dos jornadas marcadas por las precipitaciones, parece que la estabilidad se abrirá paso en la ciudad olívica, aunque, eso sí, los cielos permanecerán nublados.

De cara a este domingo los cielos presentarán una alternancia de nubes y claros con temperaturas que oscilarán entre los nueve y los 17 grados. Será posible, así, salir a disfrutar de la jornada dominical dejando los paraguas a un lado.

De cara a la próxima semana, las previsiones apuntan a un cambio de tónica: Reinará el sol y las temperaturas podrían alcanzar unos valores más que primaverales, rozando los 25 grados de máxima el martes.