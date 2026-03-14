Vigo, a 14 de marzo de 2026 (Paseo de Alfonso).

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El tiempo en Vigo: La estabilidad se impone en el ecuador del fin de semana

Tras las lluvias registradas en las últimas horas, parece que éstas cesarán y será posible disfrutar del domingo sin paraguas

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La lluvia comienza a remitir en Vigo. Tras dos jornadas marcadas por las precipitaciones, parece que la estabilidad se abrirá paso en la ciudad olívica, aunque, eso sí, los cielos permanecerán nublados.

Entrada de la AP-9 en Vigo

De cara a este domingo los cielos presentarán una alternancia de nubes y claros con temperaturas que oscilarán entre los nueve y los 17 grados. Será posible, así, salir a disfrutar de la jornada dominical dejando los paraguas a un lado.

De cara a la próxima semana, las previsiones apuntan a un cambio de tónica: Reinará el sol y las temperaturas podrían alcanzar unos valores más que primaverales, rozando los 25 grados de máxima el martes.