El sol y el buen tiempo invita a viguesas y vigueses a disfrutar de su ciudad este sábado

Vigueses y viguesas podrán disfrutar al máximo este primer fin de semana de marzo. Cielos con nubes y claros serán la tónica general de este sábado, en el que el sol será el gran protagonista en la ciudad olívica.

Según previsiones de Meteogalicia, Vigo tendrá cielos con nubes y claros hasta las últimas horas del fin de semana. La agencia meteorológica espera la llegada de precipitaciones a última hora del domingo y de cara a la próxima semana.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con máximas sin cambios y mínimas en descenso ligero este fin de semana. En concreto, prevé que los termómetros se sitúen entre los 6 y los 16 grados.

Ya el lunes, descenderá la temperatura máxima hasta los 12 grados, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 6 y 7 grados. Además, en cuanto a la calidad del aire, Meteogalicia informa de que se mantendrá a un nivel malo en general.