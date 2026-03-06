Ofrecido por:
El tiempo en Vigo: Bajan las temperaturas, pero dejará de llover
La situación atmosférica se mantendrá estable, aunque la sensación térmica será fría en comparación con las últimas jornadas, durante las que ya se apreció un cambio de tónica
También te podría interesar: Vigo Secreto: la cuna musical olívica de la que surgieron algunos de sus músicos más influyentes
Vigo amaneció este lunes con cielos despejados y temperaturas que han retrocedido considerablemente. Hoy viernes, día 6 de marzo, predominará la estabilidad atmosférica, aunque habrá que abrigarse, pues las temperaturas oscilarán entre los siete y los 13 grados.
Mañana sábado y fin de semana, la situación será muy similar. Con todo, aumentará la nubosidad y seguirán bajando las temperaturas mínimas. Lo harán hasta los seis grados. Las máximas se recuperarán ligeramente, hasta los 15 grados.
De cara al domingo, las mínimas avanzarán hasta los nueve grados y las máximas no oscilarán. Los cielos se mantendrán en alternancia de nubes y claros.