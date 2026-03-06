El tiempo en Vigo: Bajan las temperaturas, pero dejará de llover

Vigo amaneció este lunes con cielos despejados y temperaturas que han retrocedido considerablemente. Hoy viernes, día 6 de marzo, predominará la estabilidad atmosférica, aunque habrá que abrigarse, pues las temperaturas oscilarán entre los siete y los 13 grados.

Mañana sábado y fin de semana, la situación será muy similar. Con todo, aumentará la nubosidad y seguirán bajando las temperaturas mínimas. Lo harán hasta los seis grados. Las máximas se recuperarán ligeramente, hasta los 15 grados.

De cara al domingo, las mínimas avanzarán hasta los nueve grados y las máximas no oscilarán. Los cielos se mantendrán en alternancia de nubes y claros.